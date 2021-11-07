В центре Луцке произошло задержание водителя общественного транспорта, не одевавшего маску в салоне.

Об этом информирует Телевизионная служба новостей.

Сотрудники полиции насильно вытащили водителя из салона, выходить он отказывался. После этого ему вывернули руки и травмировали. Медосмотр диагностировал у мужчины травму грудной клетки и верхней конечности.

Сам маршрут настаивает, что масочный режим не нарушал, а документы для полиции хотел предоставить на конечной.

— Это уже потом я маску опускал. Говорю, если по закону, пожалуйста, поехали на конечную, вы мне выпишете законный штраф. Я его, если получится, обжалую, не получится – заплачу, — вспоминает маршрутчик.

В полиции называют задержание законным и грозятся опубликовать в ближайшие дни записи с боди-камер, чтобы показать реальные события.

— Шофер вступил в конфликт с полицейскими, также не называл своих данных. Его задержали для выяснения личности, никаких спецсредств к мужчине не было применено, — уточнили у правоохранителей.

На водителя же составили сразу три протокола, по которым его могут оштрафовать или посадить под арест.

Напомним, в Харькове правоохранители проверяли маршрутки на соответствие нормам по количеству пассажиров. Один из водителей отказался подчиниться, закрыл полицейского в салоне и поехал дальше..