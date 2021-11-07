В субботу, 6 ноября, в Мексике в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия погибли по меньшей мере 19 человек. Еще трое пострадали.

Об этом сообщает El Diario de Coahuila со ссылкой на замначальника пожарной охраны Адриана Диас Чавес.

Авария произошла на трассе «Мехико – Пуэбла» возле пункта взимания платы за проезд по дороге в муниципалитете Чалко.

По предварительным данным, из-за неисправных тормозов водитель грузовика не справился с управлением и въехал в по меньшей мере девять находившихся в очереди транспортных средств. В результате столкновения несколько автомобилей загорелись.

Напомним, что 6 ноября,на трассе М-14 возле села Шевченково произошла авария при участии Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2101. В салоне ВАЗа находилась семья из семи человек, трое погибли, в том числе два ребенка.