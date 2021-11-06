Сегодня ночью, 6 ноября, на трассе М-14 возле села Шевченково произошла авария при участии Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2101. В салоне ВАЗа находилась семья из семи человек, трое погибли, в том числе два ребенка.

Об этом информирует ГУНП по Николаевщине.

Во время ДТП ВАЗ перевернулся и вылетел на обочину. Моментально погиб 33-летний водитель, не выжили и двое несовершеннолетних возрастом пяти и трех лет. 27-летняя женщина и трое детей травмировались. Всех выживших забрали в больницу.

37-летний водитель Chevrolet существенных повреждений не получил. Полиция расследует обстоятельства происшествия.

Открыто уголовное дело по части 3 статьи 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких человек». Наказание по этой статье предусматривает до десяти лет тюрьмы.

Напомним, два с половиной года назад на Николаевщине произошло столкновение двух легковых автомобилей Opel и Mazda, в результате чего погибли восемь человек, среди которых трое детей.