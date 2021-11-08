В центральном парке Черновцов белка с бешенством искусала двух человек.

Об этом пишет Корреспондент.

— У белки, которая накануне покусала двух человек, обнаружили бешенство. Из-за этого на улицу Первомайскую и переулок Топоровский накладывают карантинные ограничения. Также зоной риска являются улица Садовая и парк культуры и отдыха имени Шевченко, — указано в сообщении горсовета.

Теперь специалисты обследуют и сделают прививку животным с близлежащих улиц, чтобы ликвидировать очаг бешенства. Будет проведена дезинфекция в районе отлова и передержки белки.

Отмечается, что покусавшая людей белка впоследствии умерла, а сами пострадавшие проходят курс иммунизации против бешенства.

Ранее сообщалось, что серые белки из нью-йоркского района Риго-Парк неожиданно стали нападать на людей.