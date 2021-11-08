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В центральном парке Черновцов белка с бешенством искусала двух человек.
Об этом пишет Корреспондент.
— У белки, которая накануне покусала двух человек, обнаружили бешенство. Из-за этого на улицу Первомайскую и переулок Топоровский накладывают карантинные ограничения. Также зоной риска являются улица Садовая и парк культуры и отдыха имени Шевченко, — указано в сообщении горсовета.
Теперь специалисты обследуют и сделают прививку животным с близлежащих улиц, чтобы ликвидировать очаг бешенства. Будет проведена дезинфекция в районе отлова и передержки белки.
Отмечается, что покусавшая людей белка впоследствии умерла, а сами пострадавшие проходят курс иммунизации против бешенства.
Ранее сообщалось, что серые белки из нью-йоркского района Риго-Парк неожиданно стали нападать на людей.
В центральном парке Черновцов белка с бешенством искусала двух человек.
Об этом пишет Корреспондент.
— У белки, которая накануне покусала двух человек, обнаружили бешенство. Из-за этого на улицу Первомайскую и переулок Топоровский накладывают карантинные ограничения. Также зоной риска являются улица Садовая и парк культуры и отдыха имени Шевченко, — указано в сообщении горсовета.
Теперь специалисты обследуют и сделают прививку животным с близлежащих улиц, чтобы ликвидировать очаг бешенства. Будет проведена дезинфекция в районе отлова и передержки белки.
Отмечается, что покусавшая людей белка впоследствии умерла, а сами пострадавшие проходят курс иммунизации против бешенства.
Ранее сообщалось, что серые белки из нью-йоркского района Риго-Парк неожиданно стали нападать на людей.