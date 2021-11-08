Под Львовом обнаружили тело Юрия Силецкого, который был заместителем директора Львовского исторического музея, пропажу мужчины заметили в субботу.
Об этом передает ZAXID.
Днем 6 ноября работник культуры поехал в сторону Тернополя и исчез со связи.
Во львовской полиции изданию только сообщили, что нашли мертвого мужчину и машину, дополнительные детали называть отказались. Благодаря своим контактам ZAXID также удалось выяснить, что полиция проводит следственные действия в лесу возле села Лагодов.
Уже сегодня утром правоохранители добавили, что изучают версию самоубийства.
У Юрия Силецкого осталась жена и двое детей, в музее он отвечал за программу развития учреждения.
Как сообщалось, этой весной ушел из жизни директор Николаевского областного краеведческого музея «Старофлотские казармы» Владимир Михайлов.
Под Львовом обнаружили тело Юрия Силецкого, который был заместителем директора Львовского исторического музея, пропажу мужчины заметили в субботу.
Об этом передает ZAXID.
Днем 6 ноября работник культуры поехал в сторону Тернополя и исчез со связи.
Во львовской полиции изданию только сообщили, что нашли мертвого мужчину и машину, дополнительные детали называть отказались. Благодаря своим контактам ZAXID также удалось выяснить, что полиция проводит следственные действия в лесу возле села Лагодов.
Уже сегодня утром правоохранители добавили, что изучают версию самоубийства.
У Юрия Силецкого осталась жена и двое детей, в музее он отвечал за программу развития учреждения.
Как сообщалось, этой весной ушел из жизни директор Николаевского областного краеведческого музея «Старофлотские казармы» Владимир Михайлов.