Под Львовом обнаружили тело Юрия Силецкого, который был заместителем директора Львовского исторического музея, пропажу мужчины заметили в субботу.

Об этом передает ZAXID.

Днем 6 ноября работник культуры поехал в сторону Тернополя и исчез со связи.

Во львовской полиции изданию только сообщили, что нашли мертвого мужчину и машину, дополнительные детали называть отказались. Благодаря своим контактам ZAXID также удалось выяснить, что полиция проводит следственные действия в лесу возле села Лагодов.

Уже сегодня утром правоохранители добавили, что изучают версию самоубийства.

У Юрия Силецкого осталась жена и двое детей, в музее он отвечал за программу развития учреждения.

Как сообщалось, этой весной ушел из жизни директор Николаевского областного краеведческого музея «Старофлотские казармы» Владимир Михайлов.