Советник министра здравоохранения Италии Вальтер Ричарди заявил, что в стране началась четвертая волна коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает агентство ANSA.

— Четвертая волна эпидемии уже началась, но мы можем справиться с ней. От нас зависит сделать так, чтобы эта волна не имела таких трагических последствий, как в других странах. Если мы продолжим защищать себя, если мы будем вакцинироваться третьей дозой и адекватно проходить тестирование и отслеживать заболеваемость в учебных заведениях, то эта волна будет незначительной и не будет иметь таких последствий, как в других странах, — отметил Вальтер Ричарди.

СМИ добавляет, что в Италии третьей дозой вакцинируют только работников сферы здравоохранения, пожилых людей и людей из уязвимых групп. Однако, по словам министра Сперанца, правительство планирует прививать третьей дозой также людей из других возрастных групп.

По данным сайта Worldometer, в Италии с начала пандемии зафиксировали более 4,8 млн случаев COVID-19, из них — 132,3 тыс. летальных, выздоровели более 4,5 млн больных.

Всего в мире по состоянию на утро 8 ноября зафиксировали более 250,6 млн случаев заражения коронавирусом, выздоровели 226,8 млн человек, умерли более 5 млн человек.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 7 ноября, заразились коронавирусом 13 068 человек, умерли — 473.