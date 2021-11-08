В бетонные блоки блокпоста пророссийских боевиков «ЛНР» влетел автомобиль, все находящиеся внутри погибли.

Об этом случае пишет Depo.Донбасс.

Оказалось, что в салоне Lada Priora сидели муж с женой, не пережившие аварии.

— С помощью шанцевого инструмента пострадавшие были деблокированы из машины. Прибывшие на место аварии врачи скорой помощи констатировали смерть водителя и пассажира. Погибшими оказались 62-летний мужчина и его 63-летняя жена, — говорится в сообщении так называемых «спасателей ЛНР».

Напомним, в начале сентября в оккупированном Должанском районе Луганской области произошла авария на шахте. Погибли минимум девять горняков.