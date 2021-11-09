7 ноября в мире диагностировали более 367 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, Украина и США.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
Больше новых случаев обнаружили в США, России, Британии.
В частности, в США зафиксировали более 50 тысяч, в России — более 39 тысяч и в Британии — более 32 тысяч новых инфицирований.
Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Турция и Германия. Украина — на 7 месте.
В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, Украина и США.
Напомним, вчера в Японии сообщили, что зарегистрировали ноль смертей от коронавируса. Такого в стране не было целых 15 месяцев
7 ноября в мире диагностировали более 367 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, Украина и США.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
Больше новых случаев обнаружили в США, России, Британии.
В частности, в США зафиксировали более 50 тысяч, в России — более 39 тысяч и в Британии — более 32 тысяч новых инфицирований.
Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Турция и Германия. Украина — на 7 месте.
В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, Украина и США.
Напомним, вчера в Японии сообщили, что зарегистрировали ноль смертей от коронавируса. Такого в стране не было целых 15 месяцев