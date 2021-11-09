7 ноября в мире диагностировали более 367 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, Украина и США.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Больше новых случаев обнаружили в США, России, Британии.

В частности, в США зафиксировали более 50 тысяч, в России — более 39 тысяч и в Британии — более 32 тысяч новых инфицирований.

Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Турция и Германия. Украина — на 7 месте.

В мире по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, Украина и США.

Напомним, вчера в Японии сообщили, что зарегистрировали ноль смертей от коронавируса. Такого в стране не было целых 15 месяцев