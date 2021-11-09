В связи с аварийно-ремонтными работами в Центральном районе Николаева на нескольких улицах прекратят водоснабжение.

Об этом пишут на канале КП «Николаевводоканал» в Telegram.

Ремонт проводят сегодня, 9 ноября, по адресу улица Артиллерийская, 6. Поэтому по Артиллерийской от Спасской до Адмиральской воды не будет до 18:00.

Напомним, вчера, 8 ноября, воды не было по улице Малая Морская от улицы Пограничная до улицы Чкалова.