Сегодня, 8 ноября, несколько улиц Николаева отключат от водоснабжения в связи с аварийно-ремонтными работами.
Об этом пишут на канале КП «Николаевводоканал» в Telegram.
Сообщается, что воды не будет до 17.00 по улице Малая Морская от улицы Пограничная до улицы Чкалова.
Кроме того, до 17:00 водоснабжение прекратят по таким адресам (указан квадрат отключения):
Напомним, 3 ноября воды не было в микрорайоне Соляные в Николаеве.
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Сегодня, 8 ноября, несколько улиц Николаева отключат от водоснабжения в связи с аварийно-ремонтными работами.
Об этом пишут на канале КП «Николаевводоканал» в Telegram.
Сообщается, что воды не будет до 17.00 по улице Малая Морская от улицы Пограничная до улицы Чкалова.
Кроме того, до 17:00 водоснабжение прекратят по таким адресам (указан квадрат отключения):
Напомним, 3 ноября воды не было в микрорайоне Соляные в Николаеве.