Сегодня, 8 ноября, несколько улиц Николаева отключат от водоснабжения в связи с аварийно-ремонтными работами.

Об этом пишут на канале КП «Николаевводоканал» в Telegram.

Сообщается, что воды не будет до 17.00 по улице Малая Морская от улицы Пограничная до улицы Чкалова.

Кроме того, до 17:00 водоснабжение прекратят по таким адресам (указан квадрат отключения):

улица Малая Морская — улица Корабелов;

улица Пограничная — улица Чкалова.

Напомним, 3 ноября воды не было в микрорайоне Соляные в Николаеве.