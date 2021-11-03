Сегодня, 3 ноября, в микрорайоне Соляные в Николаеве временно прекратят водоснабжение.

Об этом пишут на канале КП «Николаевводоканал» в Telegram.

В связи с аварийно-ремонтными работы по проспекту Героев Украины рядом с ТЦ «Магеллан» водоснабжение временно прекращено до 18.00 по следующим адресам:

проспект Героев Украины, 11, 13, 15, 17, 19, 21 (с буквами);

переулок Парусный, 1, 11, 15.

Напомним, 1 ноября воду уже отключали в центре Николаева.