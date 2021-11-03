Сегодня, 3 ноября, в микрорайоне Соляные в Николаеве временно прекратят водоснабжение.
Об этом пишут на канале КП «Николаевводоканал» в Telegram.
В связи с аварийно-ремонтными работы по проспекту Героев Украины рядом с ТЦ «Магеллан» водоснабжение временно прекращено до 18.00 по следующим адресам:
Напомним, 1 ноября воду уже отключали в центре Николаева.
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Сегодня, 3 ноября, в микрорайоне Соляные в Николаеве временно прекратят водоснабжение.
Об этом пишут на канале КП «Николаевводоканал» в Telegram.
В связи с аварийно-ремонтными работы по проспекту Героев Украины рядом с ТЦ «Магеллан» водоснабжение временно прекращено до 18.00 по следующим адресам:
Напомним, 1 ноября воду уже отключали в центре Николаева.