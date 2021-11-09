На Николаевщине мужчину приговорили к семи годам лишения свободы за развращение 13-летней падчерицы.

Об этом сообщили в прокуратуре Николаевской области.

Так, на протяжении 2020 года житель села Белая Криница, применяя физическую силу, систематически совершал действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери своей сожительницы. В суде обвиняемый не признал себя виновным и отрицал вину.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по части 1 статьи 126 («Побои и истязания»), части 2 статьи 156 («Развращение несовершеннолетних») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Николаевской области полицейские разоблачили пятерых жителей области на создании и распространении детской порнографии в интернете. Среди них и 42-летний мужчина, который около шести лет развращал малолетних детей.