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Жительница Николаева обвинила медиков бригады скорой помощи в халатном обращении к ее матери и преступном бездействии.

Историю гибели своей 62-летней матери жительница Николаева Алена Нефедова описала в письме, поступившем на редакционную почту НикВести.

Она рассказала, что с молодым человеком приехала навестить навестить маму, которая жила по улице Яворницкого в Николаеве.

7 октября Алена обнаружила мать без сознания. По ее словам, в 19:48 она позвонила в скорую помощь и сообщил, что человек спит и не просыпается, а по лицу и кончикам пальцев расходится синева. Девушка уточнила, что она и ее парень переболели коронавирусом больше недели назад. В скорой ответили, что свободных ковид-бригад нет, поэтому на вызов выедет обычная.

«По прибытии врачи «скорой», предположительно бригады № 12, выехавшей из Областной детской больницы, спросили, как пострадавшую довели до такого состояния. Врачи не представились, не предоставили документов, удостоверяющих личность и принадлежность к определенному медицинскому учреждению», — говорится в письме.

Также девушка отметила, что позже в больнице ей отказали в предоставлении каких-либо данных, так как она не юрист/адвокат.

По словам Алены Нефедовой, медики, приехавшие на вызов, подключили пострадавшую к неполному кислородному баллону, позже еще один баллон подвезла другая бригада. Также она рассказала, что фельдшер не нашел катетер для вены и решил колоть препараты между пальцами левой руки.

«Игла шприца сломалась и осталась между пальцами. После этого врачи нашли вену на ноге, установили катетер и принялись вводить, по их словам, натрий хлор через шприц. Пытались установить капельницу с «Реосорбилакт», но бутылка с ним протекала, и врачи принесли новую», — говорится в письме.

Алена Нефедова отмечает, что по просьбе врачей держала капельницу, которую подключили к ноге ее матери, но, как она выяснила позже, этого нельзя было делать при сердечно-сосудистой недостаточности.

После этого врачи начали искать, кто вынесет пенсионерку из квартиры, опустит с третьего этажа и погрузит в машину «скорой». Девушка отмечает, что «скорая» не предоставила носилки, хотя на тот момент больная не могла самостоятельно передвигаться и говорить, а когда ей подняли веки, белки глаз были фиолетово-синие.

Молодой человек Алены Нефедовой подошел к водителю скорой помощи и попросил помочь опустить больную вниз, но тот, по его словам, отказал, ответив: «Она мне тут все в машине сломает».

В итоге, как отмечается в письме, медики решили вызвать бригаду спасателей для транспортировки женщины.

«В ГСЧС ответили, что там нет защитных костюмов, респираторов и дезинфектора машин, но приедут, если станция скорой помощи необходимое предоставит. Приехал второй караул 4 ГПРЧ. Фельдшеры заявили, что не знают, как спустить пострадавшую и куда ее грузить. Через 5–10 минут поднялся фельдшер и заявил, что нужно либо вызвать грузовое такси, либо найти микроавтобус без сидений», — говорится в письме.

По словам девушки, она нашла микроавтобус. После этого в квартиру поднялись сотрудники ГСЧС и убрали мебель, которая бы могла помешать.

При этом, утверждает Алена Нефедова, ни спасатели, ни «скорая» не предоставили носилки для транспортировки, а погрузили пострадавшую на матрас.

«Поднять не смогли и начали просто тянуть матрас по полу. Во время этого процесса ее голова ударялась о пороги в квартире. После того, как ее выволокли в прямом смысле слова на лестничную клетку, сотрудник ГСЧС сказал, что места для разворота и спуска с лестницы нет. Когда ее поднимали, тело перевернулось таким образом, что голова оказалась внизу. Врач бригады скорой помощи сказал, что голова должна находиться вверху, «чтоб она дышала», — рассказывается в письме.

Отмечается, что матрас с пострадавшей развернули, она перевернулась и перестала дышать. Это заметила фельдшер и сказала другому, чтоб тот принес кардиограф — констатировать смерть пострадавшей.

Молодой человек Алены попросил спасателей перенести тело пострадавшей со ступенек к двери квартиры, где констатировали смерть. После этого сотрудники ГСЧС перенесли тело пострадавшей за дверь квартиры, сказав, что дальше внутрь квартиры — нет смысла, так как приедет катафалк и заберет.

«Они сфотографировали тело. На вопрос родственников, зачем, ответили: «Для отчета». «Скорая» произвела дезинфекцию подъезда. После этого и скорая помощь, и пожарная бригады уехали. Врач скорой позвонила, спросила ФИО и дату рождения пострадавшей и сказала, что вызовет полицию», — отмечается в письме.

Однако, как говорит девушка, полиция не приехала, на линию «102» позвонил друг молодого человека Алены. Оказалось, что вызова от скорой не поступало.

«По приезду сотрудники полиции, онемели от увиденного и начали выяснять, что произошло. Когда им описали ситуацию, они спросили, по какой причине «скорая» не вызвала полицию, не дождалась приезда и почему труп лежал у входа возле двери», — отметила девушка.

Она добавила, что в справке о причине смерти указан диагноз «Сердечно-сосудистая недостаточность. Хроническая ишемическая болезнь сердца».

Дочь погибшей до сих пор не может прийти в себя.

«Оправиться от смерти матери очень сложно, но когда на твоих глазах с родным человеком обращаются, как с растением, без уважения к жизни и состоянию больного, становится еще тяжелее», — говорится в письме.

Алена Нефедова требует, чтобы медики скорой помощи принесли личные извинения ей и ее семье, а также, чтобы по данному инциденту провели служебное расследование.

НикВести связались с начальником управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Максимом Безносенко. Он отметил, что не слышал об этой ситуации, но разберется в произошедшем. Отметим, что на момент происшествия, он еще не был начальником облздрава.

— Я узнал об этом впервые. Я не в курсе сложившейся ситуации, мне не передавали жту информацию. Разберусь, пообщаемся с сотрудниками скорой помощи, — пообещал он.

НикВести будут следить за ситуацией и готовы опубликовать официальный комментарий по данному инциденту.

Напомним, ранее житель Николаева рассказал об условиях, в которых тяжелых больных с COVID-19 перевозят в город из области.