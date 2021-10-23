Житель Николаева рассказал об условиях, в которых тяжелых больных с COVID-19 перевозят в город из области.

Соответствующее письмо пришло на редакционную почту НикВести.

Горожанин Дмитрий объяснил, что его мать, жительница одного из сел бывшего Березанского района Николаевщины заболела коронавирусом, из-за чего ей понадобилась срочная помощь.

— От врача семейной медицины помощи практически никакой. Все консультации только по телефону, назначение витаминок и разных «фуфломицинов», или «вызывайте «скорую». Да и дозвониться до врача можно далеко не всегда. Маму никто ни разу не осмотрел, — отметил Дмитрий.

После ухудшения самочувствия женщины пришлось вызывать бригаду скорой помощи для ее госпитализации в областном центре.

— Скажу наперед, что к медикам «скорой» претензий нет. По словам мамы, они сделали все, что могли, и очень поддержали ее морально. Но у меня есть очень большие претензии к руководству. Мы сделали вызов, «скорая» приехала не сразу. Нам объяснили потом, что много вызовов именно на коронавирус. Это я все понимаю, сейчас по всей стране так. Но приехали на старом раздолбанном «УАЗе», — продолжил рассказ автор письма.

Когда во время транспортировки в Николаев пациентке потребовался кислород, оказалось, что специализированный автомобиль не может предоставить его.

— То ли кислорода нет, то ли оборудование для него не работает. Внутри автомобиля хоть и чисто, но все старое и обшарпанное, носилки стоят прямо на полу, — возмутился Дмитрий.

Он добавил, что руководители «скорой» знают от этой ситуации: раньше медработники ездили на новом автомобиле, однако он попал в ДТП.

— Причем ездят на «УАЗе» уже давно, хотя новый автомобиль поврежден не сильно, на ходу. Почему не ремонтируют? Никто не знает, но я думаю, это потому, что главврачу скорой наплевать, в каких нечеловеческих условиях работают медики и как перевозят тяжелых больных. Хочу еще раз от себя и от всей своей семьи поблагодарить березанскую «скорую» за то, что моя мама осталась жива. Жива не благодаря, а вопреки недалекому и безответственному руководству «скорой». Как можно так халатно относиться к своим обязанностям в разгар пандемии? Или для вас человеческая жизнь ничего не стоит? — заключил николаевец.

Напомним, по состоянию на 15 октября в Николаевской области превышают норму два «ковидных» эпидпоказателя — уровень заболеваемости и количество госпитализаций за последнюю неделю.