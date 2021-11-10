Николаевский апелляционный суд отменил приговор Березнеговатского районного суда, согласно которому водитель автомобиля Geely признан виновным в совершении ДТП, однако освобожден от отбывания наказания (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Прокурором, принимавшим участие в суде, доказано, что в июле 2017 года водитель, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по Баштанке, потерял контроль над управлением своего автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где сбил 44-летнюю местную жительницу, которая ехала на велосипеде. В результате наезда женщина получила многочисленные тяжелые телесные повреждения.

Суд первой инстанции признал водителя виновным и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 1 год. Вместе с тем осужденный освобожден от отбывания основного наказания с установлением испытательного срока продолжительностью 3 года.

Не соглашаясь с таким решением суда в части назначенного наказания, что не соответствовало степени тяжести совершенного уголовного правонарушения и личности обвиняемого, прокурором и потерпевшей стороной поданы апелляционные жалобы.

Учитывая принципиальную позицию прокуратуры, 2 ноября текущего года коллегия судей Николаевского апелляционного суда вынесла новый приговор, согласно которому виновник ДТП приговорен к реальному наказанию в виде 4 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что рядом с селом Калиновка Витовского района Николаевской области автомобиль Ford Transit наехал на велосипедиста — его забрала скорая.