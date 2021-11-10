Правоохранители с начала 2021 года открыли уже почти 1200 уголовных производств по факту подделки COVID-документов.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

— Дельцы и даже врачи становятся пособниками коронавируса, подторговывая поддельными сертификатами и ПЦР-тестами вместо того, чтобы разъяснять людям необходимость и важность прививок. С начала года открыто почти 1200 уголовных производств по факту подделки результатов ПЦР-тестов, COVID-сертификатов, международных свидетельств о вакцинации, — уточнил Евгений Енин.

По его словам, в Украине уже есть два обвинительных приговора в отношении врачей за подделку COVID-документов.

В частности, один врач был оштрафован на 34 тысячи гривень и лишен на год права заниматься деятельностью, связанной с выдачей подобных справок, а в Ивано-Франковске еще один врач был приговорен к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на один год.

— Что касается самих граждан, уже вынесено 60 обвинительных приговоров по фактам приобретения и использования поддельных COVID-сертификатов, в основном во время пересечения границы. Пока все отделались штрафами, — проинформировал Евгений Енин.

Напомним, в Минздраве заверили, что COVID-сертификаты почти невозможно подделать так, чтобы это не разоблачили.