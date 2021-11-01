Замглавы Минздрава Мария Карчевич рассказала, что полная подделка сертификатов исключена, сейчас можно лишь внести фейковые данные в базу данных.

Об этом она заявила в материале РБК-Украина.

Представительница министерства обратила внимание, что уровень защиты украинских сертификатов приемлем и по европейским меркам.

— Угрозы, что Украина будет исключена из Доверительной сети е-здоровья ЕС, пока нет. Мы прошли оценку технического соответствия, то есть наши COVID-сертификаты полностью отвечают всем требованиям ЕС и подделать их невозможно. Можно только внести недостоверные данные в электронную систему здравоохранения, но массово такие случаи пока не фиксируются. Это единичные факты и ведутся уголовные производства, — убеждена помощница Виктора Ляшко.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины упростило процесс генерации COVID-сертификатов в портале «Дія». Подписывать лицом запрос на сертификат больше не нужно.