Министерство цифровой трансформации Украины упростило процесс генерации COVID-сертификатов в портале «Дія». Подписывать лицом запрос на сертификат больше не нужно.

Об этом сообщил глава министерства Михаил Федоров.

Ранее приложении необходимо было подписывать запрос на сертификат «Дія.Підпис» (технология фото ID, «подписывать лицом»). На портале использовали электронный ключ (файловый/облачный носитель).

Теперь необходимо зайти в приложение или на портал, нажать «Получить сертификат» и документ приходит.

Подписывать лицом запрос на сертификат больше не нужно, заявил Михаил Федоров.

— Важно. Необходимо обновить приложение, — призвал Михаил Федоров.

Напомним, ранее Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о распространенных ошибках в COVID- сертификатах из-за которых граждане не могут сгенерировать в приложении «Дія».