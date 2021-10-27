Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о распространенных ошибках в COVID- сертификатах из-за которых граждане не могут сгенерировать в приложении «Дія».

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

— Мы очень часто развиваем наш продукт не в идеальных условиях. Иногда эти условия реально критические. Так, например, происходит с услугой по ковидным сертификатам, — отметил Михаил Федоров.

Министр напомнил, что «всего за 2 месяца — в это не верили наши партнеры ни в ЕС, ни в Украине, мы сделали сервис, с помощью которого сотни тысяч украинцев успешно ездят в другие страны».

— Новая волна и красные зоны существенно расширили спрос на эту услугу и нам приходится решать десяток сложнейших проблем с колес, — уточнил Михаил Федоров.

По его словам, наиболее сложный вызов сейчас «это минимизировать ошибки врачей при занесении данных о вакцинации, из-за которой мы имеем ужасную конверсию — не можем выдать сертификат всем желающим и огромный негатив наших пользователей».

— Ключевая проблема в том, что по закону ошибку может исправить только врач, который делал вакцину и подписал запись своей электронной подписью. У нас уже накопилось много плохих реальных историй, когда мы находим врача в поезде или будим его ночью, чтобы человек смог улететь с сертификатом, — уточнил Михаил Федоров.

Михаил Федоров подчеркнул, что «но ни в коем случае нельзя тут винить врачей, они сейчас работают в сложнейших условиях, а правила формирования сертификата являются новыми и непростыми».

— Совместно с МОЗ и НСЗУ мы четко классифицировали все ошибки, регулярно проводятся обучения врачей. Наиболее распространенные ошибки — это неверное указание серии и кодов вакцин (это необходимо для избегания ввода посторонних записей), номеров вакцинации, создание дублирующих записей или же неполные данные в электронной системе здравоохранения, — уточнил Михаил Федоров.

Он заявил, что в министерстве хотят «как можно скорее разгрузить процесс и автоматизировать внесение этих данных».

— После детального анализа мы в ближайшие 2 недели готовим серию обновлений электронной системы здравоохранения, по результатам которой планируем уменьшить количество негативных ответов на 50-70 %, — отметил Михаил Федоров.

Ранее сообщалось, что ложный сертификат на портале «Дія» может появиться только в случае, если врач внесет ложные сведения о вакцинации против коронавируса в электронную систему здравоохранения (ЭСЗ).