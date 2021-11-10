Сегодня, 10 ноября, в отделение полиции № 4 Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области обратилась местная жительница, которая сообщила, что пять дней назад ушла из дома и до настоящего времени не вернулась ее несовершеннолетняя дочь.

Как информирует пресс-служба полиции, девушка имеет следующие приметы: рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы короткие светлые, глаза голубые.

Была одета в зеленую кофту с капюшоном, зеленую куртку, брюки в клетку и кроссовки белого цвета.

— Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой или предоставить другую полезную информацию, сообщить в отделение полиции №4 Николаевского районного управления (Витовское ОП) по адресу: Николаев, ул. Новозаводская, 10-А или по телефонам (0512) 53-13-29, 44-68-58, 102, — говорится в обращении полиции.

Напомним, ранее николаевские правоохранители разыскали двух подростков, которые сбежали в Киев смотреть «на лучшую жизнь».