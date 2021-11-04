Николаевские оперативники управления уголовного розыска разыскали двух несовершеннолетних жительниц Николаевской области, которые на попутном транспорте сбежали в Киев.

Об этом сообщили в Первомайском районном отделе полиции Николаевской области.

Сообщения об исчезновении несовершеннолетних жительниц Вознесенщины и Первомайщины в полицию поступили 2 ноября. Одна из несовершеннолетних сбежала от бабушки, вторая – из дома семейного типа.

На поиски девочек был задействован личный состав полиции обоих районов региона, ювенальные полицейские и оперативные службы. Девушек искали двое суток. В результате полицейские установили, что подруги сбежали в Киев.

– Подростки уже успели снять посуточно жилье на средства, взятые из дома. По словам путешественниц, они просто хотели посмотреть на лучшую жизнь, – сообщили правоохранители.

С девушками все хорошо, сейчас с ними проводится профилактическая работа. Полицейские вернули их домой и разъяснили, что такие самовольные поступки могут быть опасными. Ювенальные полицейские вместе со специалистами службы по делам детей будут принимать решение о дальнейшем месте пребывания несовершеннолетних и ответственности опекунов.

Ранее сообщалось, что николаевские полицейские вернули родителям двух 14-летних девушек, которые ушли из дома для самостоятельной жизни.