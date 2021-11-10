Анастасия Тесленко, состоявшая в гражданском браке с Борисом Павловым

Двоюродный брат экс-мэра Кривого Рога Борис Павлов накануне смерти узнал о тяжелой онкологии — раке желудка. Консилиум врачей отказал ему в операции на основании того, что он болел туберкулезом.

Об этом криворожскому изданию «Свои» рассказала жена Бориса Павлова.

По словам гражданской супруге, родственнику Константина Павлова в начале запланировали операцию, но позже решение на хирургическое вмешательство отменили из-за туберкулеза, который был у Бориса.

Региональная пресса также пишет, что мужчина покончил с собой в сьемной квартире, рядом с веревкой нашли стремянку. Полиция изучает версию суицида.

Напомним, cегодня, 10 ноября, тело Бориса Павлова, который приходился двоюродным братом бывшему мэру Кривого Рога Константину Павлову, обнаружили в петле.