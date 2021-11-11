Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе продолжает фиксировать нарушения со стороны боевиков, включая размещение военной техники на Донбассе. На этот раз наблюдатели заметили ее в жилых районах.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 10 ноября.

Патруль ОБСЕ заметил, что боевики разместили гаубицу в жилом районе Луганска. Это буксируемая гаубица «Лягушка» 122-го калибра.

— Миссия зафиксировала 1 гаубицу, размещенную в нарушение линий отвода в жилом квартале в неподконтрольном правительству районе Луганской области, — говорится в сообщении.

Также ОБСЕ отмечает признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности. Боевики разместили 1 бронетранспортер в неподконтрольном правительству районе.

Речь идет о городе Брянка в Луганской области. Там патруль ОБСЕ заметил БТР-80 боевиков, который оккупанты разместили также в жилом районе.

Ранее американское издание Washington Post сообщило, что Российские военные в очередной раз начинают накапливать силы и средства у границ Украины.