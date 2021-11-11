Хакеры из КНДР предприняли попытку кибератаки на сети многонациональной медико-биологической компании, которая производит вакцины от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Sky News.

Специалисты организации по кибербезопасности Secureworks сообщили, что кибератака была похожа на аналогичную на сети SolarWinds.

По данным СМИ, угрозу удалось обнаружить до того, как хакеры смогли похитить данные.

В этом же году в Южной Корее заявили, что хакеры из КНДР пытались взломать сервера американской фармацевтической компании Pfizer.

КНДР остается одной из немногих стран, где официально не зарегистрировано ни одного больного коронавирусом COVID-19.

Ранее хакеры вывели из строя оборудование американской больницы — скончалась новорожденная.