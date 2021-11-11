Российские оккупационные войска за прошлые сутки, 10 ноября, пять раз обстреляли позиции украинских военнослужащих в районе проведения операции Объединенных сил, потерь нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«За прошлые сутки, 10 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения», — говорится в сообщении.

В районе Причепиловки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 82 мм, а вблизи Катериновки на Луганщине, открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Широкино российские наемники стреляли из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

Позиции украинских войск у Золотого-4 были обстреляны из стрелкового оружия.

Недалеко от Новтошковского оккупационные войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Отмечается, что на 7 часов 11 ноября нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано не было.

Напомним, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе продолжает фиксировать нарушения со стороны боевиков, включая размещение военной техники на Донбассе. На этот раз наблюдатели заметили ее в жилых районах.