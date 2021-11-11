Николай Журавлев

В Киеве полицейские задержали мужчину, который нанес тяжкие телесные повреждения музыкальному продюсеру. Инцидент произошел 6 ноября.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, поздно вечером 6 ноября в многоквартирном доме в Шевченковском районе Киева между потерпевшим, автором песен известной украинской группы, и его соседом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Подозреваемый ударил потерпевшего в правый височный участок. Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни в момент причинения, а именно — открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, компрессионный вдавленный перелом правого височного участка.

Правоохранители установили личность нападавшего и задержали его. Ему сообщили о подозрении по факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как пишет Укринформ, пострадавшим является музыкальный продюсер Николай Журавлев, соавтор хитов Kazka, Dilemma и других популярных групп.

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