Вчера, 10 ноября, харьковские правоохранители получили сигнал о взрывчатке в школе под №11. Ситуация усложнялась тем, что в городе четыре образовательных учреждения с одиннадцатым номером.

Об этом сообщается на сайте ГУНП по региону.

Кинологам и саперам в ограниченное время пришлось проверять все школы с похожим номером. Искали в санаторной школе-интернате, музыкальной, ДЮСШ и специализированной школе с углубленным изучением некоторых предметов.

Вызов оказался ложным.

— Специалисты обследовали более 9 тыс. м² помещений и прилегающей территории, эвакуировали 1374 человека. Никаких взрывных устройств не обнаружено, — отчитались в полиции.

Ранее сообщалось, в ферврале этого года из-за ложного сообщения о минировании из школ Николаева эвакуировали почти 2,5 тысяч учеников.