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В центре Николаева на пересечении улиц Никольской и Инженерной полицейский автомобиль Renault Duster столкнулся с Mitsubishi Lancer.
Авария произошла днем, 11 ноября. Автомобиль Renault двигался по Инженерной в сторону улицы Адмиральская.
В районе улицы Никольская он начал поворачивать налево, не пропустив при этом Mitsubishi, двигавшийся во встречном направлении прямо.
По информации издания «Новости N», в результате аварии никто не пострадал, оба автомобиля получили значительные механические повреждения. Движение на перекрестке улиц Никольской и Инженерной затруднено.
Напомним, что центральный райсуд Николаева выбрал меру пресечения для мужчины, который находился за рулем Chevrolet Lacetti в момент аварии с ВАЗ 2101, где ехала семья из семи человек.
В центре Николаева на пересечении улиц Никольской и Инженерной полицейский автомобиль Renault Duster столкнулся с Mitsubishi Lancer.
Авария произошла днем, 11 ноября. Автомобиль Renault двигался по Инженерной в сторону улицы Адмиральская.
В районе улицы Никольская он начал поворачивать налево, не пропустив при этом Mitsubishi, двигавшийся во встречном направлении прямо.
По информации издания «Новости N», в результате аварии никто не пострадал, оба автомобиля получили значительные механические повреждения. Движение на перекрестке улиц Никольской и Инженерной затруднено.
Напомним, что центральный райсуд Николаева выбрал меру пресечения для мужчины, который находился за рулем Chevrolet Lacetti в момент аварии с ВАЗ 2101, где ехала семья из семи человек.