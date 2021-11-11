В центре Николаева на пересечении улиц Никольской и Инженерной полицейский автомобиль Renault Duster столкнулся с Mitsubishi Lancer.

Авария произошла днем, 11 ноября. Автомобиль Renault двигался по Инженерной в сторону улицы Адмиральская.

В районе улицы Никольская он начал поворачивать налево, не пропустив при этом Mitsubishi, двигавшийся во встречном направлении прямо.

По информации издания «Новости N», в результате аварии никто не пострадал, оба автомобиля получили значительные механические повреждения. Движение на перекрестке улиц Никольской и Инженерной затруднено.

Напомним, что центральный райсуд Николаева выбрал меру пресечения для мужчины, который находился за рулем Chevrolet Lacetti в момент аварии с ВАЗ 2101, где ехала семья из семи человек.