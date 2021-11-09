Центральный райсуд Николаева выбрал меру пресечения для мужчины, который находился за рулем Chevrolet Lacetti в момент аварии с ВАЗ 2101, где ехала семья из семи человек.
Об этом информирует пресс-служба суда.
Сторона обвинения настаивала, чтобы подозреваемого поместили в СИЗО, исходя из риска бегства от правосудия, возможности влиять на свидетелей и мешать следствию. Водитель Chevrolet отказался от дачи любых показаний.
Судья Светлана Скрипниченко склонилась к аргументам следствия и постановила взять подсудимого по стражу без определения залога.
Напомним, в результате аварии погибли 33-летний водитель ВАЗ и двое детей.
Центральный райсуд Николаева выбрал меру пресечения для мужчины, который находился за рулем Chevrolet Lacetti в момент аварии с ВАЗ 2101, где ехала семья из семи человек.
Об этом информирует пресс-служба суда.
Сторона обвинения настаивала, чтобы подозреваемого поместили в СИЗО, исходя из риска бегства от правосудия, возможности влиять на свидетелей и мешать следствию. Водитель Chevrolet отказался от дачи любых показаний.
Судья Светлана Скрипниченко склонилась к аргументам следствия и постановила взять подсудимого по стражу без определения залога.
Напомним, в результате аварии погибли 33-летний водитель ВАЗ и двое детей.