Пограничное ведомство Финляндии сообщило, что в страну прибыли около 30 искателей убежища, попавших в ЕС через территорию Беларуси.

Как пишет «Европейская правда», соответствующее сообщение опубликовали в официальном Twitter, комментируя материал немецкого Die Welt о том, что многие мигранты на границе Беларуси и ЕС намерены попасть в Финляндию.

— В Финляндию через Беларусь прибыли несколько десятков человек (30). Ситуация стабильная, осуществляется мониторинг и обмен информацией. Основные пункты назначения — Центральная Европа, — сообщили пограничники.

Два дня назад, во вторник, миграционная служба Migri сообщала, что в страну «белорусским» маршрутом попали около 20 искателей убежища.

Ранее многие финские медиа распространили публикацию Die Welt со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии. В ней говорится о том, что большинство мигрантов, пытающихся попасть в ЕС через белорусско-польскую границу, собираются просить об убежище в основном в Германии или Финляндии.

Напомним, ранее белорусские силовики, подгоняя автоматами, загнали сотни мигрантов на литовскую границу.