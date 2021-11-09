Группа в пятьсот человек-беженцев была переброшена пограничниками Беларуси ближе к Литве с польской границы, где несколько тысяч мигрантов пытались прорваться недалеко от села Кузницы.

Об этом информирует Delfi.

Белорусские официальные лица, вооруженные и одетые в форму, проинструктировали мигрантов в лесу, что им придется ехать в Литву ночью. Для этого было поручено разделиться на группы по 20-25 человек и ждать дальнейших указаний. Позже было приказано разделиться на более мелкие группы — по 5-7 человек в каждой.

По словам самих нелегальных мигрантов, вчера поздно белорусские солдаты згнали их в грузовики белорусской армии и увезли в неизвестном для них направлении.

— Было темно, когда появилось много офицеров. С воскресенья живем недалеко от границы с Польшей, на заправке. Белорусские солдаты находятся там со вчерашнего дня, вооруженные собаками. Вечером их появилось еще больше, в другой форме, но тоже одетые как солдаты. Мы, находившиеся вдали от лагеря, а не прямо на дороге, сидели в их больших машинах, все — дети, семьи, пятьсот человек. Нам приказали подняться. Люди начали плакать, прося, чтобы их не увозили, не отделяли от других семей в лагере. Тогда белорусские пограничники вытащили оружие и начали стрелять в воздух. Нас усадили и куда-то везли около часа, — вспоминает очевидец.

По данным источников Delphi, сегодня ночью в лагерь в лесах у Литвы незаконно вывезли около 500 нелегальных мигрантов. Среди пострадавших — юноши, девушки, дети до 12 лет и пожилые люди. Самому младшему ребенку, который сейчас находится в нелегальном лагере всего 5 месяцев.

По словам спикера пограничной службы Литвы, военнослужащие уже развернули 73 человека, пытавшихся незаконно попасть в страну.

Напомним, экс-посол Польши в России Катажина Пельчинская-Наленч считает, что Лукашенко своим шантажом Варшавы мигрантами не сможет добиться желаемого.

Как сообщалось, пик многомесячного лукашенковского мигрантского шантажа балтийских стран и Польши пришелся на вчерашний день.