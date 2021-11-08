Пограничники Польши опубликовали видео, которое показывает, как нелегальные мигранты с Ближнего Востока кричат, лезут через ограждение и пытаются попасть на территорию Польши со стороны Беларуси.

Видео нарастающей эскалации размещено на официальной странице ведомства в Twitter

Сотни польских военнослужащих, полицейских и пограничников сдерживают напор колонны мигрантов из Беларуси. В щиты правоохранителей летят различные предметы.

— Мы готовы к любому сценарию. Строгая охрана границ — наш долг. Мы увеличили количество пограничников, полиции и солдат. Мы ждем в полной готовности, — настоял министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.

Еще до начала столкновений пограничная служба Польши показала видеозапись с дрона, которая дает представление о количестве беженцев, собравшихся на границе.

Как сообщалось сегодня утром, к польской границе из Беларуси выдвинулось скопление ближневосточных беженцев, охраняемое вооруженными людьми в официальной военной форме. Согласно подсчетам, в колонне может идти больше тысячи человек.

Ранее Литва признала поток мигрантов из Беларуси элементом гибридной агрессии.