Сегодня утром, 8 ноября, к польской границе из Беларуси выдвинулось скопление ближневосточных беженцев, охраняемое вооруженными людьми в официальной военной форме. Согласно подсчетам, в колонне может идти больше тысячи человек.

Об этом передает Радыё Свабода.

Люди направлялись в сторону Польши с вещами, за ними последовали люди с автоматами. В пограничной службе Беларуси уже успели назвать это «шагом отчаяния» и признали, что вооруженные люди это пограничники, которые «принимает меры для обеспечения безопасности людей, двигающихся по автомагистрали».

Госпогранкомитет Беларуси добавил, что это происходит из-за «равнодушия и бесчеловечного отношения польских властей».

Глава Минобороны Польши отреагировал на провокацию и заявил, что польские войска нахожятся в полной боеготовности.

Na granicy pełni służbę już ponad 12 tys. żołnierzy. Podnieśliśmy stan gotowości @terytorialsi. Wspólnie ze służbami MSWiA jesteśmy przygotowani do obrony polskiej granicy. https://t.co/1HtsNJEsGU — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) November 8, 2021

Напомним, Совет министров Польши принял законопроект о создании системы безопасности на польско-белорусской границе в виде прочной стены.

В свою очередь, Литва признала поток мигрантов из Беларуси элементом гибридной агрессии.