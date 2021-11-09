Экс-посол Польши в России Катажина Пельчинская-Наленч считает, что Лукашенко своим шантажом Варшавы мигрантами не сможет добиться желаемого.

С дипломаткой говорил журналист Радыё Свабода.

Директор исследовательского центра Стратегия 2050 отметила, что белорусский диктатор устроил эскалацию возле границы, чтобы его признали и начали с ним договариваться.

— Такова цель спецоперации, проводимой на нашей восточной границе. Наконец, можно представить, что таким образом Лукашенко добивается признания его президентом Беларуси. Возможно, он надеется сесть с ним за стол переговоров и заговорить. Я очень сомневаюсь, что он достигнет этой последней цели ,— подчеркнула Катажина Пельчинская-Наленч.

Дипломат акцентировала, что польские власти никогда не уступят Лукашенко, потому что это означает потерю уважения среди своего электората.

— Это очень маловероятно. Это означало бы, что Польша и ЕС позволяют обращаться с ними, как с Лукашенко. А за его агрессию мы начнем с ним переговоры, признаем неизбранного президента. Вряд ли польское правительство и ЕС пойдут на это. Вот вопрос о польском общественном мнении, которое очень резко относится к Лукашенко. Я не могу представить себе польское правительство, сидящее за столом переговоров с Лукашенко перед поляками. Это было бы очень плохо воспринято польским обществом, — заключает бывшая посол.

Напомним, пик многомесячного лукашенковского мигрантского шантажа балтийских стран и Польши пришелся на вчерашний день.