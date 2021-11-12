В четверг, 11 ноября, на трассе Николаевского района вспыхнул ВАЗ 2105.

Об этом информирует пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение об инциденте поступило в 19:07. Он произошел на трассе Т-1506 «Николаев-Доманевка-Березки» в пределах Веснянской ТГ.

На место выехал дежурный караул 19 ГПСЧ 2 государственного пожарно-спасательного отряда. Выяснилось, что автомобиль загорелся во время движения. Водитель пытался сам потушить пожар подручными средствами, но это не помогло. Спасатели потушили пожар в 19:20, его причина устанавливается.

Напомним, в ночь на 21 октября николаевские пожарные дважды выезжали тушить автомобили: Renault Scenic на проспекте Героев Украины и Mitsubishi Pajero на Привольной.