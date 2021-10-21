За прошедшую ночь николаевские пожарные дважды выезжали тушить автомобили: Renault Scenic на проспекте Героев Украины, Mitsubishi Pajero на Привольной.

Об этом информирует региональное отделение ГСЧС.

Сигнал о возгорании «Рено» поступил в 03:21, «Митшубиши» — через три минуты. Оба воспламенения погасили несколько дежурных караулов в течении 15 минут.

Выясняются причины двух инцидентов.

Напомним, в 14-этажном жилом доме в Николаеве случился пожар.