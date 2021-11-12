В четверг утром, 11 ноября, на перекрестке улиц Леонида Федорова и Хрустальная в Первомайске произошла авария с участием автомобиля Subaru Forester и мопеда Jialing.

Как сообщили в полиции Николаевской области, в результате столкновения транспортных средств 42-летнего мопедиста с травмами доставили в больницу, 44-летний водитель автомобиля остался невредим.

Событие квалифицировали по признакам части 1 статьи 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

В полиции также просят всех, кто владеет какой-либо информацией о случившемся, сообщить об этом по адресу: Первомайск, улица Грушевского, 29 или по телефонам (063)128-72-16, (068)314-29-49, 102.

Напомним, что вечером, 9 октября, на пересечении улиц Потемкинская и Инженерная на скорости столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Hyundai i20.