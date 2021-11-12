Первомайский горрайонный суд Николаевской области признал военнослужащего виновным в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть потерпевшего. Он приговорен к 8 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в Николаевской специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере.

Установлено, что указанный военнослужащий-контрактник в августе 2021 года, во время встречи со знакомым, перед которым имел долг, в ходе ссоры, с целью причинения телесных повреждений и причинения боли, но не желая смерти, нанес ему удар ножом в зону подреберья.

От полученной травмы потерпевший скончался в больнице. В судебном заседании обвиняемый свою вину в инкриминируемом ему уголовном правонарушении признал полностью.

Напомним, в Центральном районе Николаева мужчина насмерть избил своего знакомого и выбросил тело в реку, чтобы скрыть преступление.