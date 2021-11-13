Британские истребители Typhoon были подняты в воздух для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков Ту-160. Самолеты подняли с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в Англии.

Об этом сообщается в Twitter BBC.

В министерстве обороны Великобритании добавили, что речь шла о двух российских самолетах, которые не входили в воздушное пространство королевства.

Ранее у границ России над Литвой пролетели два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США, которые способны нести ядерное оружие. В командовании ВВС США заявили, что целью миссии было повышение готовности и взаимодействия наводчиков, отвечающих за координацию авиаударов для поддержки сухопутных сил.

Самолеты взлетели с аэродрома в Великобритании и после полета вблизи российских границ дозаправились в Германии. Пилоты координировали свои действия с литовскими и британскими авиационными наводчиками, выявлявшими имитированные наземные цели.

Напомним, ранее российские самолеты залетали в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений.