Правоохранители Одессы задержали троих подозреваемых в ограблении, среди которых 17-летний житель Николаевской области.

Об этом информируют на сайте ГУ Нацполиции в Одесской области.

Сообщается, что группа подозреваемых — 18-летний одессит, 14-летний житель Днепропетровской области и николаевец залили перечным баллончиком 30-летнего мужчину, который возвращался с работы поздно вечером, и отобрали у него рюкзак. В нем находилось несколько золотых изделий, банковская карта и медикаменты.

Фигурантов поместили в изолятор временного содержания, им грозит от четырех до шести лет лишения свободы.

Напомним, Центральный районный суд Николаева начал судебное разбирательство в отношении 33-летнего горожанина, который обвиняется в ограблении и убийстве.