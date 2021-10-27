Центральный районный суд Николаева начал судебное разбирательство касаемо 33-летнего горожанина, который обвиняется в ограблении и убийстве.

Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда Николаева.

Согласно материалам дела, 9 марта 2021 года около 2:30 ночи 33-летний николаевец в маске проник в помещение АЗС на улице Кузнецкой. Угрожая сотруднику АЗС предметом, похожим на пистолет, злоумышленник украл деньги из кассы в сумме около 3 тысяч гривен.

Через несколько дней, 12 марта, он находился в квартире со своей знакомой, которая снимала это жилье для предоставления интимных услуг. Женщина угрожала рассказать жене обвиняемого об отношениях с ним, из-за чего у них возникла ссора. Злоумышленник дважды выстрелил в голову пострадавшей из нарезного револьвера, по причине чего она скончалась.

В ходе обысков у мужчины изъяли несколько единиц огнестрельного и холодного оружия и патроны, которые он носил и хранил незаконно. Таким образом николаевец обвиняется в преступлениях по части 1 статьи 115, части 3 статьи 187 и частям 1, 2 статьи 263.

Обвиняемый в судебном заседании признал вину частично — в незаконном обращении с оружием и боевыми припасами. Он объяснил, что до задержания неофициально работал таксистом, а также у него есть ребенок, а показания даст после исследование всех доказательств по делу.

Суд установил порядок исследования доказательств по делу, в частности, допрос потерпевших, исследование письменных и вещественных доказательств, после чего будут допрошены свидетели и обвиняемый. В заседании объявили перерыв до 11 ноября.

Ранее стало известно, что сын адвоката из Южноукраинска Евгений Семенов смертельно ранил ножом 25-летнего жителя Николаева за то, что тот сделал ему замечание за рукоприкладство.