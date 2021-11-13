Вечером в субботу, 13 ноября, на автодороге Николаев-Одесса произошло ДТП с участием автомобиля полиции — в нем пострадали двое малолетних детей.

Об этом пишут Новости-N.

По информации очевидцев, авария случилась вблизи села Сычевка. Правоохранители хотели остановить какой-то автомобиль, выехали на встречку и произошло столкновение с автомобилем Mitsubishi. После этого транспорт полиции вылетел за пределы проезжей части и перевернулся.

На данный момент известно о троих пострадавших пассажирах Mitsubishi: женщину и двоих детей 2-х и 4-х лет госпитализировали на «скорой».

Полицейский-водитель «Renault» также получил травмы, сообщается, что его состояние крайне тяжелое. Пострадала также девушка-правоохранитель, она находилась на пассажирском сидении.

Напомним, вчера вечером, 12 ноября, на перекрестке улиц Троицкой и Винграновского произошла авария с участием автомобиля ВАЗ-21063 и мотоцикла BAJAJ Boxer 150.