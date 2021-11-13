Вчера вечером, 12 ноября, на перекрестке улиц Троицкой и Винграновского произошла авария с участием автомобиля ВАЗ-21063 и мотоцикла BAJAJ Boxer 150.

Последний скончался в больнице, пишут на странице полиции Николаевской области в Facebook.

Указано, что в результате столкновения мотоциклиста госпитализировали с тяжелыми телесными повреждениями. Через несколько часов мужчина умер.

Событие квалифицировали по признакам части 2 статьи 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть». Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.

В полиции просят граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или по телефонам (067) 518 66 21, 102.

Напомним, на Николаевщине осудили на 4 года водителя, который сбил велосипедистку.