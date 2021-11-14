В субботу, 13 ноября, в Полтавской области десятки спасателей ликвидировали пожар на территории «Укртатнафты».

Об этом пишет Украинская правда.

В 11:25 в городе Кременчуг на территории «Укртатнафты» внутри печи подогрева нефтепродуктов произошло возгорание.

Прибывшие на место работники ГСЧС локализовали пожар около 12 часов, после чего продолжили бороться с огнем. В 17:09 пожар был потушен.

— Жертв и пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме. Для охлаждения печи от ГСЧС были привлечены 32 человека и 7 единиц техники, — отмечают в пресс-службе ГСЧС.

Напомним, в конце октября на заправке под Харьковом произошел взрыв газа и пожар.