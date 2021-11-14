Вчера, 13 ноября, во время нанесения велоразметки на Ингульском спуске в Николаеве произошел конфликт между работниками коммунального специализированного монтажно-эксплуатационного предприятия (КСМЭП) и владельцем ресторана «LOUNGE» Игорем Чичениным.

Об этом сообщается на странице Veloruh Mykolaiv в Facebook.

Предпринимателю не понравилось, что велодорожку наносили вблизи его ресторана на месте, где обычно паркуются посетители.

Игорь Чиченин убрал ограждающие конусы, которые расставили работники КСМЭП, после чего припарковал свой автомобиль у ресторана.

В разговоре с работниками он эмоционально выражал свое недовольство нанесением разметки. При них Игорь Чиченин позвонил некому «Юре из мэрии», которого попросил, чтобы дорожка была с другой стороны дороги.

— Хорошо, что мне делать? Это Сенкевича мысли — эти велодорожки? Ну, и что, что отвечает за велодорожки?! А я не хочу! Значит будем ругаться… А, все Юрочка, извини, — завершил разговор возмущенный владелец ресторана.

После звонка предпринимателя работы по нанесению велоразметки были прекращены. На место также была вызвана полиция, однако патрульные не посчитали конфликт «горячим» и не стали разбираться.

— Наглость, угрозы и пара звонков, этого господина прекратили работу по нанесению велополосы. Полиция, убедившись, что конфликт не «горячий», поехала дальше. Теперь городу нужно выбирать: свободное и безопасное движение велосипедистов или интересы ресторана, посетители которых не могут пройти 30 метров с организованной парковки, которая будет обустроена в рамках этого проекта, — говорится в сообщении «Veloruh Mykolaiv».

Стоит напомнить, прокуратура ранее требовала вернуть в собственность города участок земли на Ингульском спуске, который городской совет отвел под реконструкцию кафе «LOUNGE», ранее известного как ресторан «Вдали от жён».

Земельный участок по адресу улица Набережная, 6 в Николаеве, где, несмотря на предписание управления Государственной архитектурно-строительной инспекции было построено кафе, находится в рекреационной зоне. Строительство подобных объектов там запрещено законом.

Владелец незаконной застройки Игорь Чичечин заявил, что данный земельный участок принадлежит ему и он, невзирая на отсутствие договора аренды, продолжит строительство своего заведения. В итоге, так и произошло. В настоящее время ресторан работает и принимает посетителей.

Напомним, вчера велоразметка появилась на участке между Соборной площадью и сквером имени 68 Десантников.

Велодорожки также рассчитаны на водителей разнообразного электротранспорта. То есть, по ним могут двигаться и электросамокаты, использование которых не регулируется ни одним документом, из-за чего возникает риск ДТП.

Ранее сообщалось, что взрослых велосипедистов, которые будут двигаться по пешеходной части Соборной за пределами велодорожки, теперь могут оштрафовать.