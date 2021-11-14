Вчера, 13 ноября, во время нанесения велоразметки на Ингульском спуске в Николаеве произошел конфликт между работниками коммунального специализированного монтажно-эксплуатационного предприятия (КСМЭП) и владельцем ресторана «LOUNGE» Игорем Чичениным.
Об этом сообщается на странице Veloruh Mykolaiv в Facebook.
Предпринимателю не понравилось, что велодорожку наносили вблизи его ресторана на месте, где обычно паркуются посетители.
Игорь Чиченин убрал ограждающие конусы, которые расставили работники КСМЭП, после чего припарковал свой автомобиль у ресторана.
В разговоре с работниками он эмоционально выражал свое недовольство нанесением разметки. При них Игорь Чиченин позвонил некому «Юре из мэрии», которого попросил, чтобы дорожка была с другой стороны дороги.
— Хорошо, что мне делать? Это Сенкевича мысли — эти велодорожки? Ну, и что, что отвечает за велодорожки?! А я не хочу! Значит будем ругаться… А, все Юрочка, извини, — завершил разговор возмущенный владелец ресторана.
После звонка предпринимателя работы по нанесению велоразметки были прекращены. На место также была вызвана полиция, однако патрульные не посчитали конфликт «горячим» и не стали разбираться.
— Наглость, угрозы и пара звонков, этого господина прекратили работу по нанесению велополосы. Полиция, убедившись, что конфликт не «горячий», поехала дальше. Теперь городу нужно выбирать: свободное и безопасное движение велосипедистов или интересы ресторана, посетители которых не могут пройти 30 метров с организованной парковки, которая будет обустроена в рамках этого проекта, — говорится в сообщении «Veloruh Mykolaiv».
Стоит напомнить, прокуратура ранее требовала вернуть в собственность города участок земли на Ингульском спуске, который городской совет отвел под реконструкцию кафе «LOUNGE», ранее известного как ресторан «Вдали от жён».
Земельный участок по адресу улица Набережная, 6 в Николаеве, где, несмотря на предписание управления Государственной архитектурно-строительной инспекции было построено кафе, находится в рекреационной зоне. Строительство подобных объектов там запрещено законом.
Владелец незаконной застройки Игорь Чичечин заявил, что данный земельный участок принадлежит ему и он, невзирая на отсутствие договора аренды, продолжит строительство своего заведения. В итоге, так и произошло. В настоящее время ресторан работает и принимает посетителей.
Напомним, вчера велоразметка появилась на участке между Соборной площадью и сквером имени 68 Десантников.
Велодорожки также рассчитаны на водителей разнообразного электротранспорта. То есть, по ним могут двигаться и электросамокаты, использование которых не регулируется ни одним документом, из-за чего возникает риск ДТП.
Ранее сообщалось, что взрослых велосипедистов, которые будут двигаться по пешеходной части Соборной за пределами велодорожки, теперь могут оштрафовать.
Вчера, 13 ноября, во время нанесения велоразметки на Ингульском спуске в Николаеве произошел конфликт между работниками коммунального специализированного монтажно-эксплуатационного предприятия (КСМЭП) и владельцем ресторана «LOUNGE» Игорем Чичениным.
Об этом сообщается на странице Veloruh Mykolaiv в Facebook.
Предпринимателю не понравилось, что велодорожку наносили вблизи его ресторана на месте, где обычно паркуются посетители.
Игорь Чиченин убрал ограждающие конусы, которые расставили работники КСМЭП, после чего припарковал свой автомобиль у ресторана.
В разговоре с работниками он эмоционально выражал свое недовольство нанесением разметки. При них Игорь Чиченин позвонил некому «Юре из мэрии», которого попросил, чтобы дорожка была с другой стороны дороги.
— Хорошо, что мне делать? Это Сенкевича мысли — эти велодорожки? Ну, и что, что отвечает за велодорожки?! А я не хочу! Значит будем ругаться… А, все Юрочка, извини, — завершил разговор возмущенный владелец ресторана.
После звонка предпринимателя работы по нанесению велоразметки были прекращены. На место также была вызвана полиция, однако патрульные не посчитали конфликт «горячим» и не стали разбираться.
— Наглость, угрозы и пара звонков, этого господина прекратили работу по нанесению велополосы. Полиция, убедившись, что конфликт не «горячий», поехала дальше. Теперь городу нужно выбирать: свободное и безопасное движение велосипедистов или интересы ресторана, посетители которых не могут пройти 30 метров с организованной парковки, которая будет обустроена в рамках этого проекта, — говорится в сообщении «Veloruh Mykolaiv».
Стоит напомнить, прокуратура ранее требовала вернуть в собственность города участок земли на Ингульском спуске, который городской совет отвел под реконструкцию кафе «LOUNGE», ранее известного как ресторан «Вдали от жён».
Земельный участок по адресу улица Набережная, 6 в Николаеве, где, несмотря на предписание управления Государственной архитектурно-строительной инспекции было построено кафе, находится в рекреационной зоне. Строительство подобных объектов там запрещено законом.
Владелец незаконной застройки Игорь Чичечин заявил, что данный земельный участок принадлежит ему и он, невзирая на отсутствие договора аренды, продолжит строительство своего заведения. В итоге, так и произошло. В настоящее время ресторан работает и принимает посетителей.
Напомним, вчера велоразметка появилась на участке между Соборной площадью и сквером имени 68 Десантников.
Велодорожки также рассчитаны на водителей разнообразного электротранспорта. То есть, по ним могут двигаться и электросамокаты, использование которых не регулируется ни одним документом, из-за чего возникает риск ДТП.
Ранее сообщалось, что взрослых велосипедистов, которые будут двигаться по пешеходной части Соборной за пределами велодорожки, теперь могут оштрафовать.