В Украине использование электросамокатов не регулируется ни одним документом, поэтому в случае ДТП очень сложно определить, кто прав, а кто нет.

Об этом корреспонденту НикВести рассказал пресс-офицер патрульной полиции в Николаевской области Виктор Киреев.

По его словам, вопрос электросамокатов нормативно пока не урегулирован. Поэтому их не могут отнести к транспортным средствам или к велосипедам. А в судах случаи аварий рассматривают по-разному.

— Сейчас не знают, что с ними вообще делать. Законопроект о статусе сейчас есть, но его еще не приняли. Уже есть много случаев ДТП с самокатами, и суды по-разному трактуют статус самоката. Некоторые решения приравнивают его к транспортному средству, а некоторые нет. Если его приравнивают к транспортному средству, то у водителя должно быть водительское удостоверение соответствующей категории. Поэтому ему еще и могут вменить штраф сверху за отсутствие удостоверения. Либо принимаются решения, что «пешеход сбил пешехода», — рассказал Виктор Киреев.

В случае аварийных ситуаций патрульная полиция по вызову приезжает на место и фиксирует факт ДТП. Рисуется схема, материалы передаются в отдел ДТП и в суд.

В патрульной полиции отмечают, что велосипедисты в отличие от самокатчиков, имеют смециальный статус в ПДД. За нарушения правил им грозит штраф в сумме 340 гривен, за нарушения ПДД в пьяном виде — 680 гривен, и за создание аварийной ситуации — 840 гривен.

В то же время ежедневно растет количество ДТП и травм в результате столкновения самокатов с пешеходами или автомобилями. Так, 24 октября, на Соборной площади в Николаеве группа молодежи сбила дерево в кадке во время движения на электросамокате.

Кроме того, авария с участием электросамоката произошла на трамвайных путях на пересечении улиц Потемкинская и Московская 5 октября.

Напомним, в октябре на улицах Николаева появились электросамокаты напрокат: в Facebook начали выяснять, насколько это законно и есть ли у владельцев соответствующий договор с местной властью.

При этом зафиксировали уже несколько случаев, когда некоторые горожане пытались укатить транспорт без разблокировки.

Ранее сообщалось,что Галицкий районный суд Львова посчитал, что электросамокаты являются транспортный средством, а значит не могут появляться на тротуарах.