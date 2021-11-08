Велоразметка на Соборной

Взрослых велосипедистов, которые будут двигаться по пешеходной части Соборной за пределами велодорожки, теперь могут оштрафовать.

Об этом корреспонденту НикВести рассказали в Управлении патрульной полиции в Николаевской области.

Пресс-офицер патрульной полиции Виктор Киреев отметил, что нанесение велоразметки на пешеходной части Соборной было согласовано с правоохранителями.

— Нанесение данной разметки и нанесение соответствующих знаков согласовываются с Управлением патрульной полиции. В данное время в Управлении согласовано несколько проектов — это от 3-й Военной до Соборной (по Большой Морской с продолжением на Соборную и к Ингульскому мосту, — прим.), а также по проспекту Богоявленскому через «перегон». Также на согласовании находятся еще два проекта, один из которых — обустройство велодорожки в Заводском районе в микрорайоне Намыв, — рассказал он.

В патрульной полиции также подтвердили, что велосипедистов теперь могут оштрафовать в случае, если они будут игнорировать специальную разметку.

— Если есть велодорожка, соответствующая разметка и установлены знаки, то велосипедисты обязаны двигаться по данной велодорожке. Если велосипедист двигается по тротуару или по пешеходной части дороги, это уже является нарушением. За такое нарушение патрульные полицейские могут составить протокол о нарушении правил дорожного движения. Сумма штрафа составит 340 гривен, — отметил Виктор Киреев.

Однако санкции не могут применяться к детям младше 14 лет.

— На дорогу дети-велосипедисты могут выезжать с 14 лет. До 14 лет детей на проезжую часть никто не пустит. Поэтому хоть вопрос является неурегулированным, но все понимают, что если дети будут кататься по тротуару или пешеходной зоне Соборной — это нормальное явление, — подытожили в патрульной полиции.

Как сообщалось, в воскресенье, 7 ноября, на пешеходной улице Соборной в Николаеве нанесли велосипедную разметку.

Ранее первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков рассказал, что велосипедная разметка по улице Соборной поможет пешеходам и велосипедистам «начать понимать и уважать друг друга».

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что хочет направить на обустройство велодорожек 5% от денег, которые депутаты будут распределять на ремонт дорог. В то же время, на сегодняшний день Николаев остается единственным областным центром без велодорожек.

Кроме этого, первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков рассказал о планах до конца года реализовать первый велопроект – сделать разметку в центральной части города. После чего на улице Большая Морская – от парка «Народный сад» через улицу Соборную к Ингульскому спуску – начались работы по нанесению велосипедной разметки.

В связи с этим, возникла идея создать в штате мэрии Николаева должность, которая будет предусматривать развитие городской велоинфраструктуры. Позже стало известно, что отремонтировать асфальтовое покрытие и нанести разметку для велодорожки по улице Большая Морская планируют к весне 2022 года.

В сентябре 2021 года Департамент жилищно-коммунальных услуг горсовета заключил договор с киевской компанией «Исток-А» на строительство первой полноценной велодорожки в Николаеве, стоимостью 4,6 миллиона гривен. Позже в Департаменте ЖКХ заявили, что для обустройства велодорожки по улице Курортной необходимо вырубить 67 тополей и акаций. Вместо них обещают высадить 70 новых деревьев

Стоит отметить, что вопрос строительства велодорожки поднимался ещё в 2017 году. Тогда Александр Сенкевич заявлял, что велосипедная дорожка между Корабельным и Ингульским районами должна была быть построена в 2018 году. Тогда же мэр сообщил, что в результате перераспределения средств городского бюджета выделено финансирование на проект по строительству велодорожки и спортивных площадок в Корабельном районе.