В воскресенье, 7 ноября, на пешеходной улице Соборной в Николаеве нанесли велосипедную разметку.

Разметка растянулась от улицы Большой Морской до улицы Адмиральской, передает корреспондент НикВести.

Отметим, что по состоянию на вечер 7 ноября николаевские велосипедисты уже пользуются благоустроенной частью дороги.

Ранее первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков рассказал, что велосипедная разметка по улице Соборной поможет пешеходам и велосипедистам «начать понимать и уважать друг друга».

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что хочет направить на обустройство велодорожек 5% от денег, которые депутаты будут распределять на ремонт дорог. В то же время, на сегодняшний день Николаев остается единственным областным центром без велодорожек.

Кроме этого, первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков рассказал о планах до конца года реализовать первый велопроект – сделать разметку в центральной части города. После чего на улице Большая Морская – от парка «Народный сад» через улицу Соборную к Ингульскому спуску – начались работы по нанесению велосипедной разметки. Однако, из-за критики горожан в социальных сетях реализацию проекта приостановили первой велодорожки.

В связи с этим, возникла идея создать в штате мэрии Николаева должность, которая будет предусматривать развитие городской велоинфраструктуры. Позже стало известно, что отремонтировать асфальтовое покрытие и нанести разметку для велодорожки по улице Большая Морская планируют к весне 2022 года.

В сентябре 2021 года Департамент жилищно-коммунальных услуг горсовета заключил договор с киевской компанией «Исток-А» на строительство первой полноценной велодорожки в Николаеве, стоимостью 4,6 миллиона гривен. Позже в Департаменте ЖКХ заявили, что для обустройства велодорожки по улице Курортной необходимо вырубить 67 тополей и акаций. Вместо них обещают высадить 70 новых деревьев

Стоит отметить, что вопрос строительства велодорожки поднимался ещё в 2017 году. Тогда Александр Сенкевич заявлял, что велосипедная дорожка между Корабельным и Ингульским районами должна была быть построена в 2018 году. Тогда же мэр сообщил, что в результате перераспределения средств городского бюджета выделено финансирование на проект по строительству велодорожки и спортивных площадок в Корабельном районе.