Первый вице-мэр Николаева Виталий Луков заявил, что в 2022 году начнутся работы по нанесению велосипедной разметки на городских дорогах с уже отремонтированным покрытием.

Об этом заместитель городского головы сказал в эфире программы «Диалог» на телеканале «Март».

Виталий Луков рассказал, что до конца 2021 года в городе также нанесут велосипедную разметку по улице Соборной.

— Мы выбрали основные направления по микрорайонам и определили планы на следующий год. Прежде всего, как показала нам улица Большая Морская, – нельзя планировать разметку, если ты не знаешь, что там с дорожным покрытием. Поэтому по улице Большой Морской мы [нанесли велосипедную разметку] только от улицы Садовой до улицы Соборной. В этом году еще сделаем по улице Соборной, до улицы Адмиральской, чтобы пешеходы и велосипедисты начали понимать и уважать друг друга, – рассказал Виталий Луков.

По его словам, велосипедные разметки будут наносить на тех дорогах Николаева, которые были отремонтированы в текущем году или будут ремонтировать в следующем.

— Сейчас нарабатываем схему на следующий год. Мы берем планы капитальных работ на следующий год или тех, которые были сделаны в этом году по Николаеву, и на них будем планировать схемы велосипедных разметок. Это очень последовательно. Вообще в Николаеве разработано несколько схем для велосипедов. Проводились соответствующие исследования, были потрачены деньги, привлекались эксперты. Мы берем за основу эти предложенные схемы и смотрим, насколько они совпадают и накладываются на отремонтированные дороги. Там, где предложенная схема совпадает схема с отремонтированной дорогой – там мы пытаемся нанести разметки. Это такой быстрый процесс, – сказал Виталий Луков.

Первый вице-мэр Николаева Виталий Луков

Он также добавил, что разметку под велосипедную дорожку также планируют нанести по улице 2-я Набережная после ее ремонта.

— По всем объектам, которые будут ремонтироваться капитально, уже планируется велосипедная разметка в проектной документации. Примером является 2-я Набережная, которая сейчас в ужасном состоянии. Там сейчас готовится проектная документация по капитальному ремонту, проектант уже два раза был на нашей рабочей группе, мы согласовали велосипедную инфраструктуру там. Этот объект будет проходить экспертизу уже с велосипедной инфраструктурой, – сказал Виталий Луков.

Помимо этого вице-мэр рассказал, что велосипедную дорожку по улице Курортная планируют продлить до улицы Озерная.

— Похожая ситуация по улице Курортной, где уже начался процесс. Это первый объект, который начинает внедряться. Там будут какие-то уточнения, скорее всего, но мы начинаем делать этот объект. Хотим за следующий год, в идеале, дойти до улицы Озерной. Таким образом, сделать такую велосипедную магистраль по тротуарной зоне, – добавил Виталий Луков.

Велосипедная дорожка, по словам Виталия Лукова, также появится по проспекту Богоявленскому, на участке от Широкобальского моста до Жуковского кольца.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что хочет направить на обустройство велодорожек 5% от денег, которые депутаты будут распределять на ремонт дорог. В то же время, на сегодняшний день Николаев остается единственным областным центром без велодорожек.

Кроме этого, первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков рассказал о планах до конца года реализовать первый велопроект – сделать разметку в центральной части города. После чего на улице Большая Морская – от парка «Народный сад» через улицу Соборную к Ингульскому спуску – начались работы по нанесению велосипедной разметки. Однако, из-за критики горожан в социальных сетях реализацию проекта приостановили первой велодорожки.

Сентябрь, 2021 год. Велосипедная разметка по улице Большой Морской

В связи с этим, возникла идея создать в штате мэрии Николаева должность, которая будет предусматривать развитие городской велоинфраструктуры. Позже стало известно, что отремонтировать асфальтовое покрытие и нанести разметку для велодорожки по улице Большая Морская планируют к весне 2022 года.

В сентябре 2021 года Департамент жилищно-коммунальных услуг горсовета заключил договор с киевской компанией «Исток-А» на строительство первой полноценной велодорожки в Николаеве, стоимостью 4,6 миллиона гривен. Позже в Департаменте ЖКХ заявили, что для обустройства велодорожки по улице Курортной необходимо вырубить 67 тополей и акаций. Вместо них обещают высадить 70 новых деревьев

Стоит отметить, что вопрос строительства велодорожки поднимался ещё в 2017 году. Тогда Александр Сенкевич заявлял, что велосипедная дорожка между Корабельным и Ингульским районами должна была быть построена в 2018 году. Тогда же мэр сообщил, что в результате перераспределения средств городского бюджета выделено финансирование на проект по строительству велодорожки и спортивных площадок в Корабельном районе.