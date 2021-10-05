В Николаеве планируют отремонтировать асфальтовое покрытие и нанести разметку для велодорожки по улице Большая Морская к весне 2022 года.

Об этом сообщается в группе «Veloruh Mykolaiv» в Facebook.

Как известно, в сентябре 2021 года начались работы по нанесению велосипедной разметки на улице Большая Морская от парка Народный сад через улицу Соборную к Ингульскому спуску. Однако, из-за критики горожан в социальных сетях приостановили реализацию проекта.

Велоактивисты провели очередную встречу с первым заместителем городского головы Виталием Луковым и обсудили дальнейшие планы по реализации проекта.

Сообщается, что деньги на ремонт асфальтового покрытия там, где будет нанесена велополоса, запланируют на первый квартал 2022 года, а разметку нанесут уже на отремонтированный асфальт весной.

Кроме того, велоактивисты настаивают на том, что по Большой Морской необходимо обеспечить движение велосипедов в оба направления, поскольку пока там запроектировано движение только в одну сторону, от 1-й Военной к Соборной.

–– Против организации движения велосипедистов выступил заместитель начальника управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций, аргументируя тем, что «как там будут останавливаться и стоять автомобили?». Будем дальше убеждать, что улицы города, особенно в центре, не для того, чтобы стоять, – уверены велоактивисты.

Указвается, что проезд по велосипедной дорожке по улице Соборная расширят и сделают двусторонним. Кроме того, с помощью делиниаторов (искусственный бордюр, который используется как дорожная разметка и разделитель полос движения, – прим.) отделят велополосу от зоны парковки на Соборной, между площадью Соборная и сквером «68-ми Десантников». Также делиниаторами отделят часть Ингульского спуска, напротив кафе «Лаунж».

–– По крутому повороту на выходе со спуска пока не будут наносить разметку. В следующем году планируют капитально ремонтировать Набережную, велоинфраструктуру которой тоже необходимо будет совместить с мостом и Соборной, – говорится в сообщении.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что хочет направить на обустройство велодорожек 5% от денег, которые депутаты будут распределять на ремонт дорог. В то же время, на сегодняшний день Николаев остается единственным областным центром без велодорожек.

Кроме этого, первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков рассказал о планах до конца года реализовать первый велопроект – сделать разметку в центральной части города. После чего на улице Большая Морская – от парка «Народный сад» через улицу Соборную к Ингульскому спуску – начались работы по нанесению велосипедной разметки. Однако, из-за критики горожан в социальных сетях реализацию проекта приостановили первой велодорожки. В связи с этим, возникла идея создать в штате мэрии Николаева должность, которая будет предусматривать развитие городской велоинфраструктуры.

В феврале 2021 года заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам туризма Николай Маринов сообщил, что расположенные на побережье Черного моря курорты в Николаевской области планируют объединить единой дорогой. Данные планы также подтвердил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

Стоит отметить, что вопрос строительства велодорожки поднимался ещё в 2017 году. Тогда Александр Сенкевич заявлял, что велосипедная дорожка между Корабельным и Ингульским районами должна была быть построена в 2018 году. Тогда же мэр сообщил, что в результате перераспределения средств городского бюджета выделено финансирование на проект по строительству велодорожки и спортивных площадок в Корабельном районе.

В сентябре 2021 года Департамент жилищно-коммунальных услуг горсовета заключил договор с киевской компанией «Исток-А» на строительство первой полноценной велодорожки в Николаеве, стоимостью 4,6 миллиона гривен. Позже в Департаменте ЖКХ заявили, что для обустройства велодорожки по улице Курортной необходимо вырубить 67 тополей и акаций. Вместо них обещают высадить 70 новых деревьев.